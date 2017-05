The Zone 3 High School Track and Field Championships were held Tuesday at Niagara Olympic Club in St. Catharines and the following athletes qualified to compete at Southern Ontario Secondary Schools Association (SOSSA) Championship taking place next Thursday, also at Niagara Olympic Club.

Top five qualifiers from the SOSSA championship go on to south regionals, May 25-26 at Niagara Olympic Club, with the top four from advancing to the Ontario Federation of School Athletic Association Track and Field Championships June 1-3 in Belleville.

Boys

MIDGET BOYS 100 METRES

1 Carter Teal ELCSS-FONTHILL 11.73

2 David Jones NOTREDAME-WELLA 11.78

3 T.J. Cronkwright ANMSS-NIAGARA FA 11.84

4 Tim Swick CSS-WELLAND 12.31

5 Harmon Narbonne ELCSS-FONTHILL 12.40

MIDGET BOYS 200 METRES

1 David Jones NOTREDAME-WELLA 24.64 2

2 Carter Teal ELCSS-FONTHILL 24.66 1

3 T.J. Cronkwright ANMSS-NIAGARA FA 25.71 3

4 Jordan Gilbert ANMSS-NIAGARA FA 26.14 1

5 Harmon Narbonne ELCSS-FONTHILL 26.37 1

MIDGET BOYS 400 METRES

1 Tim Swick CSS-WELLAND 58.42 2

2 Jordan Gilbert ANMSS-NIAGARA FA 1:00.15 1

3 Ryan Belovari ELCSS-FONTHILL 1:00.78 2

4 Ayden Nicoletta RCBHS-RIDGEWAY 1:00.89 2

5 Sammy Ugulini ELCSS-FONTHILL 1:02.14 1

MIDGET BOYS 800 METRES

1 Evan Lacroix ELCSS-FONTHILL 2:25.05

2 Zachary Briggs RCBHS-RIDGEWAY 2:26.85

3 Cooper MacJanet CSS-WELLAND 2:27.28

4 Patrick Kirby ESJV-WELLAND 2:29.00

5 Juntae Kim CSS-WELLAND 2:29.84

MIDGET BOYS 1,500 METRES

1 Kyle Hannon NOTREDAME-WELLA 4:47.48

2 Evan Lacroix ELCSS-FONTHILL 5:03.24

3 Cooper MacJanet CSS-WELLAND 5:08.76

4 Patrick Kirby ESJV-WELLAND 5:09.53

5 Josiah Forde NIAGARA COLL 5:12.70

MIDGET BOYS 3,000 METRES

1 Kyle Hannon NOTREDAME-WELLA 10:02.20

2 Caleb Pitchko CSS-WELLAND 11:45.81

3 Zachary Tyrrell RCBHS-RIDGEWAY 11:53.13

4 Jacob McCracken FESS-FORT ERIE 11:57.07

5 Sam Csuka NOTREDAME-WELLA 13:42.65

MIDGET BOYS 100-METRE HURDLES

1 Callan Saldutto NOTREDAME-WELLA 15.21

2 Adriel Castellanos RCBHS-RIDGEWAY 19.64

MIDGET BOYS 300-METRE HURDLES

1 Jonathon Kort CSS-WELLAND 47.70

2 T.J. Cronkwright ANMSS-NIAGARA FA 49.45

3 Ryan Belovari ELCSS-FONTHILL 49.46

4 Tristan Sorge LCHS-PORT COLBOR 54.00

5 Mason Sterr ELCSS-FONTHILL 55.41

MIDGET BOYS HIGH JUMP

1 Bryce Drennan ESJV-WELLAND 1.65m

MIDGET BOYS LONG JUMP

1 David Jones NOTREDAME-WELLA 5.67m

2 Carter Teal ELCSS-FONTHILL 5.05m

3 Ryan Saxe WSS-NIAGARA FALL 4.90m

4 Daniel Soppitt ANMSS-NIAGARA FA 4.88m

5 Endy Youyoute SAINT PAUL-NIAGF 4.83m

MIDGET BOYS TRIPLE JUMP

1 Ryan Belovari ELCSS-FONTHILL 10.67m

2 Evan Bartok ESJV-WELLAND 10.55m

3 Owen Darling ELCSS-FONTHILL 10.20m

4 Juntae Kim CSS-WELLAND 10.19m

5 Tristan Sorge LCHS-PORT COLBOR 10.16m

MIDGET BOYS SHOT PUT

1 Josh Lennox SAINT PAUL-NIAGF 12.96m

2 Jordan Gilbert ANMSS-NIAGARA FA 11.16m

3 Bryce Drennan ESJV-WELLAND 10.54m

4 Owen Durand WSS-NIAGARA FALL 10.05m

5 Ethan Cardwell EASTDALE - WELLAND 9.33m

MIDGET BOYS DISCUS

1 Callan Saldutto NOTREDAME-WELLA 44.60m

2 Adriel Castellanos RCBHS-RIDGEWAY 31.74m

3 Zachary Briggs RCBHS-RIDGEWAY 30.65m

4 Jonathon Kort CSS-WELLAND 29.20m

5 Kyle Skulj CSS-WELLAND 28.62m

MIDGET BOYS JAVELIN

1 Colin Ratcliffe ELCSS-FONTHILL 39.01m

2 Matthew Mills ANMSS-NIAGARA FA 36.22m

3 Callan Saldutto NOTREDAME-WELLA 34.29m

4 William Schultz RCBHS-RIDGEWAY 30.12m

5 Nathan Surla SC-NIAGARA FALLS 28.61m

MIDGET BOYS 4X100 RELAY

1 E. L. CROSSLEY - FONTHILL ‘A’ 48.60

2 A.N. MYER - NIAGARA FALLS ‘A’ 49.31

3 RIDGEWAY-CRYSTAL-BEACH ‘A’ 50.37

4 SAINT PAUL -NIAGARAFALLS ‘A’ 52.73

5 EASTDALE - WELLAND ‘A’ 56.29

JUNIOR BOYS 100 METRES

1 Clayton Roperti ST. MICHAEL CHS 11.49

2 Christian Pavely CSS-WELLAND 11.71

3 Max Schiff-Malins ANMSS-NIAGARA FA 11.99

4 Mateo Corritore ANMSS-NIAGARA FA 12.00

5 Eric Joyce LCHS-PORT COLBOR 12.15

junior BOYS 200 METRES

1 Christian Pavely CSS-WELLAND 24.06 1

2 Blake Devinney CSS-WELLAND 24.09 3

3 Tyler Dobbie ELCSS-FONTHILL 24.65 2

4 Luca Timpano NOTREDAME-WELLA 25.04 2

5 Max Schiff-Malins ANMSS-NIAGARA FA 25.24 3

junior BOYS 400 METRES

1 R.J. Derhodge ST. MICHAEL CHS 59.54

2 Alex Root NOTREDAME-WELLA 59.68

3 Jorge Rodriguez ANMSS-NIAGARA FA 1:07.19

junior BOYS 800 METRES

1 Derian Free ELCSS-FONTHILL 2:10.16

2 Evan Kernaghan NOTREDAME-WELLA 2:40.25

3 Simon Veillette ESJV-WELLAND 2:53.90

junior BOYS 1,500 METRES

1 Santiago Gaitan NOTREDAME-WELLA 4:22.66

2 Derian Free ELCSS-FONTHILL 4:25.59

3 Nelson Collee NOTREDAME-WELLA 5:02.81

4 Evan Kernaghan NOTREDAME-WELLA 5:04.14

5 Elliott Song ELCSS-FONTHILL 5:04.29

junior BOYS 3,000 METRES

1 Santiago Gaitan NOTREDAME-WELLA 9:34.67

2 Derian Free ELCSS-FONTHILL 9:54.24

3 Jordan Lablanc CSS-WELLAND 11:14.05

4 Cian Burke SAINT PAUL-NIAGF 11:43.48

5 Jake Lunn SAINT PAUL-NIAGF 12:22.15

JUNIOR BOYS 100-METRE HURDLES

1 Zachary Pasma ELCSS-FONTHILL 20.31

2 Dabira Akinwumi NIAGARA COLL 20.62

JUNIOR BOYS 300-METRE HURDLES

1 Blake Devinney CSS-WELLAND 45.66

2 Aidan Clarke ELCSS-FONTHILL 48.17

3 Zachary Pasma ELCSS-FONTHILL 50.04

4 Elliott Song ELCSS-FONTHILL 54.34

JUNIOR BOYS HIGH JUMP

1 Johnny Jacob LCHS-PORT COLBOR 1.70m

2 Nelson Collee NOTREDAME-WELLA 1.65m

2 Josh Schooley ELCSS-FONTHILL 1.65m

2 Nicholas Murdaca ANMSS-NIAGARA FA 1.65m

5 Neil Wangler NIAGARA COLL J1.65m

JUNIOR BOYS POLE VAULT

1 Tyler Dobbie ELCSS-FONTHILL 3.30m

2 Brett Young ELCSS-FONTHILL 2.60m

3 Adrian Papez ELCSS-FONTHILL 2.30m

4 Aidan Clarke ELCSS-FONTHILL 2.00m

JUNIOR BOYS LONG JUMP

1 Qasim Khan ST. MICHAEL CHS 5.67m

2 Johnny Jacob LCHS-PORT COLBOR 5.59m

3 Alex Root NOTREDAME-WELLA 5.58m

4 Tom (byron) Myslowka NOTREDAME-WELLA 5.55m

5 Nicholas Murdaca ANMSS-NIAGARA FA 5.50m

JUNIOR BOYS TRIPLE JUMP

1 Qasim Khan ST. MICHAEL CHS 12.20m

2 Alex Root NOTREDAME-WELLA 11.87m

3 Johnny Jacob LCHS-PORT COLBOR 11.56m

4 Josh Glen ELCSS-FONTHILL 11.31m

5 William Widner ANMSS-NIAGARA FA 11.30m

JUNIOR BOYS SHOT PUT

1 Joshua Bigelow WSS-NIAGARA FALL 14.30m

2 Bruce Bryan PCHS-PORT COLBOR 14.16m

3 Colin Howe FESS-FORT ERIE 13.23m

4 Jesse Murphy SAINT PAUL-NIAGF 12.35m

5 Daniel Burlak ST. MICHAEL CHS 12.16m

JUNIOR BOYS DISCUS

1 Joshua Bigelow WSS-NIAGARA FALL 42.40m

2 Kyle Baker RCBHS-RIDGEWAY 38.50m

3 Jeremy Pollard ELCSS-FONTHILL 36.49m

4 Jake Richard PCHS-PORT COLBOR 36.10m

5 Bruce Bryan PCHS-PORT COLBOR 32.78m

JUNIOR BOYS JAVELIN

1 Dan Durkin NOTREDAME-WELLA 41.38m

2 Joel Coopman FESS-FORT ERIE 36.15m

3 Jeremy Pollard ELCSS-FONTHILL 35.83m

4 Jakob Baumgartner RCBHS-RIDGEWAY 35.65m

5 Jake Richard PCHS-PORT COLBOR 33.83m

JUNIOR BOYS 4X10 RELAY

1 ST. MICHAEL - NIAGARAFALLS ‘A’ 47.60

2 A.N. MYER - NIAGARA FALLS ‘A’ 48.56

3 NOTRE DAME COLLEGE - WELLAND ‘A’ 48.98

4 E. L. CROSSLEY - FONTHILL ‘A’ 49.07

5 RIDGEWAY-CRYSTAL-BEACH ‘A’ 49.28

SENIOR BOYS 100 METRES

1 Tre Ford ANMSS-NIAGARA FA 10.99

2 Ethan Pasco SAINT PAUL-NIAGF 11.14

3 Tyrell Ford ANMSS-NIAGARA FA 11.24

4 Justin Succar NOTREDAME-WELLA 11.69

5 Owen Protulipac ANMSS-NIAGARA FA 11.72

SENIOR BOYS 200 METRES

1 Ethan Pasco SAINT PAUL-NIAGF 22.53 2

2 Tre Ford ANMSS-NIAGARA FA 22.77 2

3 Owen Protulipac ANMSS-NIAGARA FA 24.09 1

4 Joel Ingram ANMSS-NIAGARA FA 24.27 2

5 Mitchell Hicks WSS-NIAGARA FALL 24.59 3

SENIOR BOYS 400 METRES

1 Brock Deba ELCSS-FONTHILL 53.09 2

2 Ethan Pasco SAINT PAUL-NIAGF 53.42 2

3 Isaac Lapp RCBHS-RIDGEWAY 53.67 2

4 Owen Protulipac ANMSS-NIAGARA FA 54.66 1

5 Joel Ingram ANMSS-NIAGARA FA 56.35 2

SENIOR BOYS 800 METRES

1 Isaac Lapp RCBHS-RIDGEWAY 2:17.23

2 Dean Miller PCHS-PORT COLBOR 2:18.12

3 Jake Nunn ELCSS-FONTHILL 2:23.24

4 Brock Deba ELCSS-FONTHILL 2:23.31

5 Natsumi Sugusaki NIAGARA COLL 2:26.03

SENIOR BOYS 1,500 METRES

1 Owen Grabell ELCSS-FONTHILL 4:46.95

2 Jake Nunn ELCSS-FONTHILL 5:01.02

3 Nick Song ELCSS-FONTHILL 5:05.25

4 DJ Behal NIAGARA COLL 5:11.09

5 Stephen Taylor NOTREDAME-WELLA 5:17.16

SENIOR BOYS 3,000 METRES

1 Jared Carter ELCSS-FONTHILL 10:56.07

2 Owen Grabell ELCSS-FONTHILL 10:57.90

3 Nick Song ELCSS-FONTHILL 11:03.08

4 Ryan Kort ELCSS-FONTHILL 11:04.28

5 DJ Behal NIAGARA COLL 11:08.10

SENIOR BOYS 100-METRE HURDLES

1 Sebastian Michel NOTREDAME-WELLA 18.26

2 Aman Chera ELCSS-FONTHILL 19.03

3 Ali Khodr-Ali ESJV-WELLAND 22.42

SENIOR BOYS 400-METRE HURDLES

1 Mackenzie Jasinskas CSS-WELLAND 1:02.78

2 Williston Goodfellow CSS-WELLAND 1:04.87

3 Aman Chera ELCSS-FONTHILL 1:13.78

SENIOR BOYS HIGH JUMP

1 Lucas Mazzone ANMSS-NIAGARA FA 1.78m

2 Rovenston Jeanbaptiste NOTREDAME-WELLA 1.75m

3 Solomon Ebata NIAGARA COLL J1.75m

4 Ty Cirasolo LCHS-PORT COLBOR 1.65m

SENIOR BOYS POLE VAULT

1 Jacob Mergl ELCSS-FONTHILL 3.20m

2 Spencer Shoalts ELCSS-FONTHILL 2.60m

3 Aman Chera ELCSS-FONTHILL J2.60m

SENIOR BOYS LONG JUMP

1 Tyrell Ford ANMSS-NIAGARA FA 6.09m

2 Tre Ford ANMSS-NIAGARA FA 6.00m

3 Jacob Andrews ANMSS-NIAGARA FA 5.82m

3 Sebastian Michel NOTREDAME-WELLA 5.82m

5 Justin Succar NOTREDAME-WELLA 5.62m

SENIOR BOYS TRIPLE JUMP

1 Tyrell Ford ANMSS-NIAGARA FA 12.21m

2 Abdullah Khan ST. MICHAEL CHS 11.68m

3 Rushon Dagelman ANMSS-NIAGARA FA 11.48m

4 Ty Cirasolo LCHS-PORT COLBOR 11.47m

5 Sebastian Michel NOTREDAME-WELLA 11.46m

SENIOR BOYS SHOT PUT

1 Nick Petrick ANMSS-NIAGARA FA 13.75m

2 Quinn Tucker ELCSS-FONTHILL 12.78m

3 Austin Benevides SAINT PAUL-NIAGF 11.79m

4 Justin Narsansky SAINT PAUL-NIAGF 11.55m

5 Jacob Andrews ANMSS-NIAGARA FA 11.32m

SENIOR BOYS DISCUS

1 Spencer Shoalts ELCSS-FONTHILL 37.95m

2 Curtis Egert CSS-WELLAND 34.56m

3 Austin Benevides SAINT PAUL-NIAGF 31.80m

4 Wyatt Flagg ELCSS-FONTHILL 29.25m

5 Quinn Tucker ELCSS-FONTHILL 28.60m

SENIOR BOYS JAVELIN

1 Curtis Egert CSS-WELLAND 48.24m

2 Tyler Hildebrand ANMSS-NIAGARA FA 42.02m

3 Wyatt Flagg ELCSS-FONTHILL 41.06m

4 Tyler Scholz ANMSS-NIAGARA FA 40.78m

5 Holand Lung NIAGARA COLL 35.87m

SENIOR BOYS 4X100 RELAY

1 A.N. MYER - NIAGARA FALLS ‘A’ 44.67

2 SAINT PAUL -NIAGARAFALLS ‘A’ 47.01

3 NIAGARA CHRISTIAN COLLEGI ‘A’ 48.97

4 RIDGEWAY-CRYSTAL-BEACH ‘A’ 49.17

5 NOTRE DAME COLLEGE - WELLAND ‘A’ 49.70

OPEN BOYS 2,000-METRE STEEPLECHASE

1 Ryan Kort ELCSS-FONTHILL 7:38.43

2 Neil Wangler NIAGARA COLL 7:48.58

3 Owen Powell ST. MICHAEL CHS 8:29.27

4 Zachary Offerrmann RCBHS-RIDGEWAY 8:30.23

5 John Mason NIAGARA COLL 8:36.20

OPEN BOYS 4X400 RELAY

1 CENTENNIAL - WELLAND ‘A’ 3:49.22

2 E. L. CROSSLEY - FONTHILL ‘A’ 3:55.37

3 ST. MICHAEL - NIAGARAFALLS ‘A’ 3:56.09

4 RIDGEWAY-CRYSTAL-BEACH ‘A’ 3:59.22

5 NIAGARA CHRISTIAN COLLEGI ‘A’ 4:21.65

BOYS 100 METRES INTELLECTUAL

1 Grant Flagg PCHS-PORT COLBOR 13.38

2 Andrew McIntyre ST. MICHAEL CHS 13.94

3 Erik Kuchman NOTREDAME-WELLA 14.69

4 Brandon Molnar NOTREDAME-WELLA 19.15

BOYS 800 METRES INTELLECTUAL

1 Andrew McIntyre ST. MICHAEL CHS 2:51.80

2 Grant Flagg PCHS-PORT COLBOR 2:55.40

3 Brandon Molnar NOTREDAME-WELLA 5:09.10

Girls

Midget girls 100 METRES

1 Grace Teal ELCSS-FONTHILL 13.28

2 Nina Shaikh ANMSS-NIAGARA FA 13.61

3 Megan Louws FESS-FORT ERIE 13.68

4 Jordyn Devries ANMSS-NIAGARA FA 13.74

5 Emma Kalailieff ELCSS-FONTHILL 13.94

MIDGET GIRLS 200 METRES

1 Grace Teal ELCSS-FONTHILL 28.43 2

2 Jordyn Devries ANMSS-NIAGARA FA 28.65 1

3 Josee Severin SAINT PAUL-NIAGF 29.23 2

4 Milady Adema WSS-NIAGARA FALL 30.60 2

5 Kira Cherevaty CSS-WELLAND 31.25 1

MIDGET GIRLS 400 METRES

1 Sofia Labricciosa ELCSS-FONTHILL 1:02.45

2 Josee Severin SAINT PAUL-NIAGF 1:09.12

3 Kira Cherevaty CSS-WELLAND 1:10.75

4 Jillian Vescio SAINT PAUL-NIAGF 1:15.32

5 Claudia Aguilera LCHS-PORT COLBOR 1:21.71

MIDGET GIRLS 800 METRES

1 Brenna Ainslie WSS-NIAGARA FALL 2:37.92

2 Lauren Macsai LCHS-PORT COLBOR 2:53.07

3 Jillian Vescio SAINT PAUL-NIAGF 2:53.10

4 Julia Maves ANMSS-NIAGARA FA 3:01.08

5 Cori Macsai LCHS-PORT COLBOR 3:02.45

MIDGET GIRLS 1,500 METRES

1 Brenna Ainslie WSS-NIAGARA FALL 5:29.22

2 Sydney Grummett ELCSS-FONTHILL 5:40.54

3 Jessica Acaster CSS-WELLAND 5:42.85

4 Lauren Macsai LCHS-PORT COLBOR 5:48.70

5 Cori Macsai LCHS-PORT COLBOR 6:17.19

MIDGET GIRLS 3,000 METRES

1 Brenna Ainslie WSS-NIAGARA FALL 11:48.09

2 Jessica Acaster CSS-WELLAND 12:48.58

MIDGET 80-METRE HURDLES

1 Sofia Labricciosa ELCSS-FONTHILL 13.57

2 Sydney Grummett ELCSS-FONTHILL 15.04

3 Makayla SahsBandy RCBHS-RIDGEWAY 16.32

4 Madelynne Davis ELCSS-FONTHILL 18.75

5 Ashley Leggett CSS-WELLAND 59.26

MIDGET GIRLS HIGH JUMP

1 Sommer Newton CSS-WELLAND 1.25m

2 Lauren Gauthier NOTREDAME-WELLA 1.20m

3 Emily Murdaca ANMSS-NIAGARA FA 0.74m

MIDGET GIRLS POLE VAULT

1 Paige Clements ELCSS-FONTHILL 1.80m

2 Emma Hilts ELCSS-FONTHILL 1.70m

MIDGET GIRLS LONG JUMP

1 Makayla SahsBandy RCBHS-RIDGEWAY 4.39m

2 Grace Teal ELCSS-FONTHILL 4.14m

3 Emma Hilts ELCSS-FONTHILL 4.13m

3 Lea Vaillant ANMSS-NIAGARA FA 4.13m

5 Sommer Newton CSS-WELLAND 4.07m

MIDGET GIRLS TRIPLE JUMP

1 Nina Shaikh ANMSS-NIAGARA FA 9.21m

2 Lea Vaillant ANMSS-NIAGARA FA 8.80m

3 Jenna Vandenbosch ESJV-WELLAND 8.68m

4 Katherine Kononyuk ANMSS-NIAGARA FA 7.98m

5 Isabelle Sinclair ESJV-WELLAND 7.82m

MIDGET GIRLS SHOT PUT

1 Theodora Mollicone FESS-FORT ERIE 9.37m

2 Savannah Richardson CSS-WELLAND 9.00m

3 Beth Hunter-French ANMSS-NIAGARA FA 8.96m

4 Kaylin Loeb EASTDALE - WELLAND 8.16m

5 Maddison Coleman PCHS-PORT COLBOR 7.78m

MIDGET GIRLS DISCUS

1 Danielle Larocque FESS-FORT ERIE 22.40m

2 Candice Goulding FESS-FORT ERIE 21.25m

3 Desha Abbot CSS-WELLAND 20.24m

4 Savannah Richardson CSS-WELLAND 19.66m

5 Theodora Mollicone FESS-FORT ERIE 18.85m

MIDGET GIRLS JAVELIN

1 Leslie Buck PCHS-PORT COLBOR 23.52m

2 Theodora Mollicone FESS-FORT ERIE 22.97m

3 Madysen Smith ELCSS-FONTHILL 19.78m

4 Kaylin Loeb EASTDALE - WELLAND 18.66m

5 Danielle Larocque FESS-FORT ERIE 15.80m

MIDGET GIRLS 4x100 RELAY

1 E. L. CROSSLEY - FONTHILL ‘A’ 53.75

2 CENTENNIAL - WELLAND ‘A’ 1:00.56

3 ES JEAN VANIER - WELLAND ‘A’ 1:01.00

JUNIOR GIRLS 100 METRES

1 Sarah Saldutto NOTREDAME-WELLA 13.03

2 Monika Orsini ANMSS-NIAGARA FA 13.39

3 Audrey Morrison ELCSS-FONTHILL 13.58

4 Sara Ferro SAINT PAUL-NIAGF 14.19

5 Brooke Albano LCHS-PORT COLBOR 14.53

JUNIOR GIRLS 200 METRES

1 Monika Orsini ANMSS-NIAGARA FA 27.58 1

2 Emilie Hamilton ELCSS-FONTHILL 28.51 1

3 Madison Ferrara RCBHS-RIDGEWAY 29.27 2

4 Sara Ferro SAINT PAUL-NIAGF 30.03 1

5 Sarah Bernier ELCSS-FONTHILL 30.47 2

JUNIOR GIRLS 400 METRES

1 Rosie Tait ANMSS-NIAGARA FA 1:04.44

2 Margaret Taras LCHS-PORT COLBOR 1:14.46

3 Amelia McNamee RCBHS-RIDGEWAY 1:17.05

4 Gabrielle Audette LCHS-PORT COLBOR 1:18.36

5 Marisa Giammarco ELCSS-FONTHILL 1:20.61

JUNIOR GIRLS 800 METRES

1 Taylor Nicholls SAINT PAUL-NIAGF 2:44.26

2 Amy Gilmore ELCSS-FONTHILL 2:54.67

3 Margaret Taras LCHS-PORT COLBOR 2:55.22

4 Lyric Douglas FESS-FORT ERIE 2:57.10

5 Megan Helmeczi SAINT PAUL-NIAGF 3:01.11

JUNIOR GIRLS 1,500 METRES

1 Kate Knafelc ELCSS-FONTHILL 5:40.70

2 Taylor Nicholls SAINT PAUL-NIAGF 5:49.39

3 Anjela Fulcher WSS-NIAGARA FALL 6:18.51

4 Megan Helmeczi SAINT PAUL-NIAGF 6:21.34

5 Maya Khodr-Ali ESJV-WELLAND 6:21.38

JUNIOR GIRLS 3,000 METRES

1 Kate Knafelc ELCSS-FONTHILL 11:34.51

2 Taylor Doyle FESS-FORT ERIE 13:40.00

3 Nanette Potts PCHS-PORT COLBOR 15:06.07

JUNIOR GIRLS 80-METRE HURDLES

1 Sarah Saldutto NOTREDAME-WELLA 11.92 1

2 Grace Garner CSS-WELLAND 13.85 1

3 Gwen Gibson ELCSS-FONTHILL 15.11 1

4 Sarah Bernier ELCSS-FONTHILL 15.62 2

5 Marisa Giammarco ELCSS-FONTHILL 15.69 1

JUNIOR GIRLS 300-METRE HURDLES

1 Lyric Douglas FESS-FORT ERIE 51.58 1

2 Grace Garner CSS-WELLAND 52.41 1

3 Rosie Tait ANMSS-NIAGARA FA 53.74 2

4 Emilie Hamilton ELCSS-FONTHILL 54.43 2

5 Emma Wright CSS-WELLAND 55.58 2

JUNIOR GIRLS HIGH JUMP

1 Emma Wright CSS-WELLAND 1.30m

2 Katie Young LCHS-PORT COLBOR 1.25m

3 Melissa Loeffen LCHS-PORT COLBOR 1.15m

JUNIOR GIRLS POLE VAULT

1 Hailey Bronn ELCSS-FONTHILL 2.30m

2 Amy Gilmore ELCSS-FONTHILL 2.00m

3 Hailey Kleiboer ELCSS-FONTHILL 1.80m

3 Maya Fetic ANMSS-NIAGARA FA 1.80m

5 Zivi Schaffer ELCSS-FONTHILL 1.50m

JUNIOR GIRLS LONG JUMP

1 Sarah Saldutto NOTREDAME-WELLA 5.32m

2 Audrey Morrison ELCSS-FONTHILL 4.82m

3 Olivia Galas RCBHS-RIDGEWAY 4.56m

4 Jordyn Goins PCHS-PORT COLBOR 4.44m

5 Sarah Bernier ELCSS-FONTHILL 4.24m

JUNIOR GIRLS TRIPLE JUMP

1 Audrey Morrison ELCSS-FONTHILL 10.10m

2 Madison Ferrara RCBHS-RIDGEWAY 10.02m

3 Olivia Galas RCBHS-RIDGEWAY 9.79m

4 Jordyn Goins PCHS-PORT COLBOR 9.33m

5 Hunter Corriveau ESJV-WELLAND 9.28m

JUNIOR GIRLS SHOT PUT

1 Jessica Dion RCBHS-RIDGEWAY 10.19m

2 Mattaya Hamer RCBHS-RIDGEWAY 9.02m

3 Destiny Paquin CSS-WELLAND 8.61m

4 Jennifer Kozelj PCHS-PORT COLBOR 8.24m

5 Caitlin MacMaster ELCSS-FONTHILL 7.66m

JUNIOR GIRLS DISCUS

1 Jessica Dion RCBHS-RIDGEWAY 24.52m

2 Brenna Ferrara CSS-WELLAND 22.86m

3 Kaitlyn Gregory FESS-FORT ERIE 22.70m

4 Emily Babyak CSS-WELLAND 22.20m

5 Addie Hambly CSS-WELLAND 22.13m

JUNIOR GIRLS JAVELIN

1 Melissa Loeffen LCHS-PORT COLBOR 26.63m

2 Emma Wintle ELCSS-FONTHILL 24.27m

3 Olivia Galas RCBHS-RIDGEWAY 24.09m

4 Brenna Ferrara CSS-WELLAND 22.91m

5 Caitlin MacMaster ELCSS-FONTHILL 22.75m

JUNIOR GIRLS 4x100 RELAY

1 E. L. CROSSLEY - FONTHILL ‘A’ 54.88

2 A.N. MYER - NIAGARA FALLS ‘A’ 55.50

3 SAINT PAUL -NIAGARAFALLS ‘A’ 57.31

4 ST. MICHAEL - NIAGARAFALLS ‘A’ 1:00.03

5 RIDGEWAY-CRYSTAL-BEACH ‘A’ 1:43.10

SENIOR GIRLS 100 METRES

1 Kendra Leger NOTREDAME-WELLA 12.22

2 Olivia Chen WSS-NIAGARA FALL 12.86

3 Kamille Reaker CSS-WELLAND 13.22

4 Kiana McCarthy ST. MICHAEL CHS 13.59

5 Anna Nero CSS-WELLAND 13.89

SENIOR GIRLS 200 METRES

1 Jessie Fennell ELCSS-FONTHILL 26.92 2

2 Alexandra Hebert ESJV-WELLAND 27.72 2

3 Kamille Reaker CSS-WELLAND 28.58 1

4 Kiana McCarthy ST. MICHAEL CHS 28.90 2

5 Ceara Obdeyn NOTREDAME-WELLA 28.98 1

SENIOR GIRLS 400 METRES

1 Jessie Fennell ELCSS-FONTHILL 1:02.06 1

2 Alexandra Hebert ESJV-WELLAND 1:04.37 1

3 Kayleigh Bush ANMSS-NIAGARA FA 1:05.10 1

4 Kassandra Nolet ANMSS-NIAGARA FA 1:05.77 2

5 Marissa Dakin-Lachance ESJV-WELLAND 1:12.15 2

SENIOR GIRLS 800 METRES

1 Cate Gualtieri ELCSS-FONTHILL 2:28.36

2 Jessie Fennell ELCSS-FONTHILL 2:28.41

3 Kayleigh Bush ANMSS-NIAGARA FA 2:32.35

4 Chloe Nolet ANMSS-NIAGARA FA 2:38.58

5 Kassandra Nolet ANMSS-NIAGARA FA 2:40.55

SENIOR GIRLS 1,500 METRES

1 Kayleigh Bush ANMSS-NIAGARA FA 5:16.96

2 Cate Gualtieri ELCSS-FONTHILL 5:26.25

3 Valerie Belanger ELCSS-FONTHILL 6:11.81

4 Ana Groch NOTREDAME-WELLA 6:32.53

5 Michelle Cheung NIAGARA COLL 6:47.70

SENIOR GIRLS 3,000 METRES

1 Ana Groch NOTREDAME-WELLA 14:33.24

SENIOR GIRLS 100-METRE HURDLES

1 Kendra Leger NOTREDAME-WELLA 15.00

2 Charlie Poretti NOTREDAME-WELLA 15.76

3 Anna Nero CSS-WELLAND 18.20

4 Laura Ferreira LCHS-PORT COLBOR 18.47

5 Neenah Williams ELCSS-FONTHILL 18.97

SENIOR GIRLS 400-METRE HURDLES

1 Kassandra Nolet ANMSS-NIAGARA FA 1:19.78

2 Erin Inneo NIAGARA COLL 2:20.02

SENIOR GIRLS HIGH JUMP

1 Emily Teasdale RCBHS-RIDGEWAY 1.40m

2 Sarah Velemirovich RCBHS-RIDGEWAY 1.25m

3 Laynie Muma RCBHS-RIDGEWAY 1.15m

SENIOR GIRLS POLE VAULT

1 Angel Koch ELCSS-FONTHILL 2.10m

2 Neenah Williams ELCSS-FONTHILL 1.80m

3 Hailey Ruzgys ELCSS-FONTHILL 1.70m

SENIOR GIRLS LONG JUMP

1 Charlie Poretti NOTREDAME-WELLA 5.48m

2 Kendra Sadlo NOTREDAME-WELLA 4.54m

3 Emily Teasdale RCBHS-RIDGEWAY 4.53m

4 Caitlin Deruiter LCHS-PORT COLBOR 4.52m

5 Olivia Chen WSS-NIAGARA FALL 4.49m

SENIOR GIRLS TRIPLE JUMP

1 Caitlyn Hamm RCBHS-RIDGEWAY 10.30m

2 Kendra Sadlo NOTREDAME-WELLA 10.19m

3 Laura Ferreira LCHS-PORT COLBOR 9.93m

4 Daina Thompson EASTDALE - WELLAND 9.79m

5 Emily Teasdale RCBHS-RIDGEWAY 9.37m

SENIOR GIRLS SHOT PUT

1 Trinity Tutti EASTDALE - WELLAND 13.46m

2 Jessica Foest NOTREDAME-WELLA 9.90m

3 Sencia Lampman PCHS-PORT COLBOR 8.55m

4 Chelsea Dugan SAINT PAUL-NIAGF 8.32m

5 Cieara Johnson SAINT PAUL-NIAGF 7.89m

SENIOR GIRLS DISCUS

1 Trinity Tutti EASTDALE - WELLAND 47.46m

2 Kambrie Luciani CSS-WELLAND 39.04m

3 Angel Koch ELCSS-FONTHILL 26.99m

4 Jessica Foest NOTREDAME-WELLA 25.02m

5 Sencia Lampman PCHS-PORT COLBOR 24.69m

SENIOR GIRLS JAVELIN

1 Kambrie Luciani CSS-WELLAND 40.04m

2 Angel Koch ELCSS-FONTHILL 30.04m

3 Nicole Pilote ESC-WELLAND 29.71m

4 Gracie Furlong ELCSS-FONTHILL 29.15m

5 Neenah Williams ELCSS-FONTHILL 24.85m

SENIOR GIRLS 1,500-METRE STEEPLECHASE

1 Kate Knafelc ELCSS-FONTHILL 5:54.59

2 Chloe Nolet ANMSS-NIAGARA FA 6:25.12

3 Anjela Fulcher WSS-NIAGARA FALL 6:51.51

GIRLS 100 METRES INTELLECTUAL

1 Julianne Miszk ST. MICHAEL CHS 17.34

GIRLS 800 METRES INTELLECTUAL

1 Julianne Miszk ST. MICHAEL CHS 3:38.00

SENIOR GIRLS 4X100 RELAY

1 NOTRE DAME COLLEGE - WELLAND ‘A’ 52.23

2 CENTENNIAL - WELLAND ‘A’ 53.71

3 E. L. CROSSLEY - FONTHILL ‘A’ 55.65

4 RIDGEWAY-CRYSTAL-BEACH ‘A’ 56.58

5 ES JEAN VANIER - WELLAND ‘A’ 59.90